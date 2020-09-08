Захворюваність на COVID-19 за місяць зросла майже удвічі — Нацслужба здоров’я

В Україні рівень захворюваності на COVID-19 у серпні зріс майже вдвічі порівняно з липнем. Також минулого місяця госпіталізували 34% хворих, у яких виявили коронавірус.

Про це під час брифінгу поінформувала директор департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Тетяна Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загальний рівень захворюваності на COVID-19 у серпні зріс майже в два рази порівняно з липнем. У серпні захворіли 53 тисячі осіб, в той час, як у липні - 28 тисяч. У серпні порівняно з липнем також на 60% збільшилася кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною хворобою", - сказала Бойко.

Проте, за її словами, частка госпіталізованих пацієнтів від загальної кількості хворих зменшилася в серпні на 5%, якщо в липні було госпіталізовано 39% хворих пацієнтів, то в серпні - 34%. Частка пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, залишається стабільною і становить близько 16-17%. "Найбільша завантаженість ліжок для пацієнтів із COVID-19 ( в серпні - ред.) була в лікарнях Одеської, Закарпатської та Львівської областей", - додала Бойко.

За її словами, загалом за квітень-серпень до медзакладів було госпіталізовано 48 тисяч пацієнтів з коронавірусною хворобою, з них близько 17% отримали медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії.

Крім того, Бойко наголосила, що лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою у медзакладах у стаціонарних умовах є безоплатним для пацієнтів.

Вона розповіла, що НСЗУ виплатила майже 3,5 млрд гривень медичним закладам за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього у квітні-липні цього року.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 випадків.