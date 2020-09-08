За весь час пандемії на COVID-19 захворіли майже дві тисячі копів — Геращенко

3 початку пандемії коронавірусу серед співробітників Міністерства внутрішніх справ виявлено дві тисячі осіб, які захворіли на COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Укрінформ.

"У нас на сьогодні з 345 тисяч співробітників МВС вже майже 2 тисячі захворіли на коронавірус. Це у 2 рази більше, ніж є в середньому по країні", - сказав Антон Геращенко.

Він зазначив що в МВС отримали 2,6 млрд грн на доплати для 87 тисячі співробітників МВС, які безпосередньо працювали на вулицях, виїжджали на місця правопорушень. З них 67 тисячі — поліціянти, інші 20 тисяч — співробітники Нацгвардії та прикордонної служби. Всі вони працювали з громадянами та мали підвищену ймовірність захворіти на коронавірус.

За словами Геращенка, поліціянти отримували доплату в 50% і грошей вистачило на період з квітня по червень.

Як раніше повідомляло агентство, у складі дебютанта Української Прем'єр-ліги "Руху" стався спалах коронавірусу. COVID-19 діагностували у п'яти футболістів львівського клубу.