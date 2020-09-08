У серпні ІМІ зафіксував 12 випадків порушень свободи слова в Україні

Дванадцять випадків порушень свободи слова зафіксували експерти Інституту масової інформації загалом в Україні в серпні, з них дев'ять стосувалися фізичної агресії проти журналістів.

Такими є дані щомісячного моніторингу ІМІ "Барометр свободи слова".

Найбільше порушень зафіксовано в категорії "перешкоджання законній журналістській діяльності" – шість. Серед випадків перешкоджання – недопуски журналістів до органів місцевого самоврядування, видворення з території комунального підприємства, неакредитація в Запоріжжі низки ЗМІ на висвітлення візиту Президента Володимира Зеленського до регіону.

Два випадки пошкодження майна журналістів, зокрема автомобілів, зафіксовано в Броварах Київської області (підпал авто проєкту "Схеми") та Черкасах (облили невідомою речовиною авто журналіста видання "Про все" Олександра Носенка).

Також зафіксовано два випадки обмеження доступу до публічної інформації та по одному випадку погроз і стеження.

В ІМІ нагадали, що журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач повідомив про виявлення у себе вдома ознак прослуховувального пристрою. Стеження за собою помітила журналістка "Текстів" Любов Величко. Обидва журналісти пов’язують це зі своєю розслідувальною діяльністю.

Порушення зафіксовано в семи регіонах країни. Лідирує за кількістю порушень Київ (чотири), далі йдуть Запорізька та Одеська області (по два випадки), і по одному випадку зафіксовано на Львівщині, Рівненщині, Херсонщині та Черкащині.

Цього місяця утисків своїх прав більше зазнали журналісти (вісім), ніж журналістки (п’ять).

Отже, з початку року ІМІ зафіксував загалом 137 порушень свободи слова, 75 випадків перешкоджання діяльності журналістів, 14 випадків побиття та 13 випадків погроз.

Інститут масової інформації проводить щомісячний всеукраїнський моніторинг свободи слова за такими категоріями: фізична агресія, цензура та доступ до інформації, економічний і політичний тиск, юридичний тиск та кіберзлочини проти ЗМІ та журналістів. До щомісячного звіту заносяться лише випадки, пов’язані зі свободою слова та професійною журналістською діяльністю.