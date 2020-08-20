ІМІ: Прозорість українських онлайн-медіа зросла на 12%

Станом на серпень 2020 року вже 40% загальноукраїнських онлайн-медіа демонструють прозорість своїх даних.

Відкритість онлайн-медіаринку зросла на 12% порівняно з даними дослідження ІМІ минулого року.

Як передає Укрінформ, такі дані випливають з дослідження, яке провів Інститут масової інформації.

Як зазначається, ІМІ провів щорічне дослідження прозорості новинних вебсайтів, яке охоплювало такі аспекти: публікація на сайті інтернет-видання контактних даних редакції; імені головреда або особи, відповідальної за контент; даних про власника (кінцевого бенефіціара) онлайн-видання.

Для дослідження були дібрані найпопулярніші онлайн-медіа за відвідуваністю сайтів (за даними Similar Web, oкрім агрегаторів, які не розміщують власних новин).

Переважно відкритими вважаються сайти інтернет-видань, на яких оприлюднено дані за всіма трьома критеріями (контакти, головред, кінцевий бенефіціар). Зокрема, до цієї категорії потрапили ті, хто повноцінно оприлюднив дані за двома з них, а за третім – частково. До таких інтернет-видань належать: "Ліга", "Дзеркало тижня", НВ, "Економічні новини", "Фокус", "Факти", "КП в Украине", "Сегодня", ZIK, 24 канал, ТСН, "Букви", "Апостроф", "Голос", "Обозреватель", Укрінформ, РБК-Україна, "Страна", УНІАН та "Українські новини". Це 40 % усіх онлайн-медіа, що потрапили до нашого моніторингу.

Відкритістю середнього рівня характеризуються такі сайти, які у вихідних даних опублікували половину або ледь більш ніж половину досліджуваної інформації (ця група медіа охоплює як випадки лише часткового опублікування даних щодо кожної категорії, так і повне оприлюднення даних за однією з категорій в той час за однією з інших дані повністю відсутні): "Українська правда", "Цензор", "Гордон", "Політека", "Знай", "Вголос", "Газета.ЮА", "Главком", Радіо Свобода, "Захід.Нет", "Телеграф", "Хвиля", Суспільне медіа, "Факти ICTV", 112.ua, Newsone, "Еспресо.ТВ", Громадське ТБ, Прямий, "Вести", УНН, Інтерфакс, "Подробности". Загалом це 46% досліджуваних сайтів.

Переважно закритими виявилися такі сайти:української служби ВВС, "Багнет", "Антикор", "Коментарі", "Слово і діло", що загалом становить 10% досліджуваних медіа. Вони оприлюднили повністю дані лише в одній досліджуваній категорії, цілком проігнорувавши інші, або частково оприлюднили дані в якихось двох категоріях із трьох.

Ще два популярні інтернет-видання цього року виявилися тотально непрозорими, не оприлюднивши ані своїх адрес/телефонів, ані головних редакторів, ані володільців, – "Кореспондент" і From-UA. Останнє видання перебувало в цій категорії й минулого року, а от "Кореспондент" явно погіршив свої показники, вочевидь, прибравши із сайту наявну там раніше інформацію.

"У підсумку станом на сьогодні ринок інтернет-медіа в Україні лишається радше непрозорим, ніж прозорим. Дані про власників переважно недоступні на самих вебсайтах, і їх ще треба вміти пошукати в реєстрах. Водночас експерти ІМІ фіксують прогрес у прозорості інтернет-ЗМІ... порівняно з даними минулого року. На думку експертів ІМІ, якщо інтернет-ЗМІ декларують свою чесність та неупередженість, вони також мають сумлінно і прозоро інформувати громадськість про свою структуру власності й демонструвати чесність та відкритість і щодо самих себе", - підсумували в ІМІ.

Як повідомлялося, згідно з попереднім дослідженням ІМІ, станом на вересень 2019 року лише 28% загальноукраїнських інформаційних сайтів демонстрували прозорість за трьома критеріями – оприлюднення на сайті контактних даних, інформації про головного редактора (або особу, відповідальну за контент) та власника (кінцевого бенефіціара) видання.