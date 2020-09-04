МОН вибірково перевірятиме школи на організацію навчального процесу в умовах пандемії

За дорученням прем'єр-міністра з понеділка, 7 вересня пройдуть вибіркові перевірки шкіл стосовно організації навчального процесу роботи в умовах пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” сказав т.в.о. Міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

“Є доручення прем’єр-міністра з селекторної наради щодо випадкової перевірки з понеділка по кожному регіону, по кожній області. Є доручення МОН, Міністерства розвитку громад та територій та Держпродспоживслужби щодо організації повної перевірки випадкової стану , в якому перебувають школи, заклади загальної середньої освіти , заклади вищої освіти для того щоб мати повну картину, яким чином на сьогодні школа забезпечує безпеку дітей та вчителів”, - сказав Шкарлет.

Як повідомляв Укрінформ, т.в.о міністра освіти та науки повідомив, що забезпечення засобами індивідуального захисту вчителів можливо коштом залишків освітньої субвенції з 2019 року.