МОН веде перемовини щодо страхування пенсіонерів-вчителів та школярів

Між Міністерством освіти та науки та страховими компаніями йдуть перемовини щодо можливого підписання меморандуму про співпрацю.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” сказав т.в. о. Міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

"До МОН та Кабміну є пропозиція з першої сімки страхових компаній України щодо можливості підписання меморандуму з МОН. Щодо певних програм страхування не тільки пенсіонерів, а і дітей. Сьогодні йде діалог в цьому напрямку, і я сподіваюсь, що ми найближчим часом вийдемо на якийсь меморандум і співпрацю", - сказав Шкарлет.

Він зазначив, що такий меморандум може бути корисний і вчителям, і державі, а також певним чином моделювати ситуацію певного захисту в умовах пандемії.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 430 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.