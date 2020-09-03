Шмигаль пояснив, чому Рада відклала проєкт указу про довічні стипендії освітянам

Проєкт Указу щодо призначення довічних стипендій освітянам, серед яких є і кандидатура батька Президента доктора технічних наук, професора Олександра Зеленського, був відкликаний для доповнення списків претендентів.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Через неочікуваний медійний резонанс хочу прояснити позицію уряду для уникнення спекуляцій: у середу, 2 вересня, проєкт про призначення довічних стипендій освітянам був відкликаний для доповнення списків претендентів", - наголосив Прем'єр-міністр.

За словами глави уряду, 3 вересня він отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького державного університету економіки та технологій, у якому освітяни висловили невдоволення через те, що уряд на минулому засіданні не розглянув питання про подання на призначення довічної державної стипендії доктору технічних наук, професору Олександру Зеленському. Зокрема, автори листа наголосили, що колектив неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Зеленського починаючи з 2017 року, тобто задовго до того, як його син став Президентом.

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Прем'єр-міністр закликав трудові колективи вищих навчальних закладів протягом двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, аби уряд ухвалив рішення до 1 жовтня, коли відзначатиметься День працівника освіти.

"Уряд прагне, щоб усі визначні діячі освіти отримали відповідну відзнаку від держави", - наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, уряд на засіданні 2 вересня мав погодити проєкт Указу Президента про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти. Проте його зняли з розгляду без обговорення.