Шмигаль обіцяє студентам ПТУ більші стипендії з наступного року

Уряд працюватиме над тим, щоб наступного року збільшити стипендії студентам професійно-технічних училищ.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу у Хмельницькому, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми з міністром домовилися, що попрацюємо над цим питанням, щоб в наступному році воно було вирішене, бо це важливий момент. Студенти ПТУ не відрізняються від студентів інших навчальних закладів, тому стипендія має корелюватися", - зазначив Шмигаль.

За його словами, на цей момент його увагу звернули представники шкільного самоврядування хмельницького Вищого професійного училища №25, з якими він спілкувався. Як зазначили учні, наразі стипендія складає 480 грн.

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Крім того, Прем'єр акцентував на важливості впровадження так званої дуальної освіти.

"Це означає, що замовники - підприємства, які потребують кадрів, - на договірних умовах співпрацюють з професійно-технічними навчальними закладами, створюють відповідну базу, дають замовлення і потім на роки укладають контракти як із навчальним закладом, так і з його випускниками. Аж до того, що дуальна освіта передбачає можливість оплати за навчання спеціалістів, яких потребує те або інше підприємство", - пояснив Шмигаль.

Одним із замовників, зокрема, училища №25, на думку глави уряду, може стати ДП "Новатор", яке розпочало випуск кисневих концентраторів за швейцарською технологією. Відвідування цього заводу є наступним пунктом програми перебування Прем'єр-міністра.

На думку Шмигаля, без розвитку профтехосвіти не можна розвивати Україну як промислового лідера в регіоні.

Сьогодні Денис Шмигаль, в.о.міністра освіти і науки Сергій Шкарлет та міністр КМУ Олег Немчінов перебувають з робочою поїздкою у Хмельницькій області. Вони відвідали Національну академію прикордонної служби імені Б. Хмельницького, де вручили курсантам погони та зелені берети, і дитсадок "Теремок" у с.Давидківці Хмельницького району, зведений за програмою "Велике будівництво".