Шмигаль вручив курсантські погони та зелені берети майбутнім прикордонникам

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вручив курсантські погони та зелені берети курсантам Нацакадемії прикордонної служби імені Богдана Хмельницького під час поїздки до Хмельницької області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр-міністр ознайомився з діяльністю Національної академії прикордонної служби імені Б. Хмельницького та привітав курсантів із початком навчального року.

Шмигаль подякував викладацькому складу за роботу та підготовку найкращих випускників для Прикордонної служби України. Новим курсантам академії він побажав успіхів у навчанні, а також вручив погони та зелені берети.

Прем'єр-міністр вручив курсантські погони та зелені берети майбутнім прикордонникам / Фото: kmu.gov.ua

Присутні вшанували хвилиною мовчання всіх українських воїнів, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Зокрема, 16 випускників академії загинули під час виконання обов’язків, захищаючи нашу країну від російської агресії.

Шмигаль наголосив, що всі нові курсанти завжди мають пам’ятати подвиг українських воїнів та з гідністю носити зелені берети, які отримують наші прикордонники.

«Рівняйтеся на нових Героїв України, які часто ціною свого життя і здоров’я відстояли право нашої держави на незалежність і право українського народу на вибір свого майбутнього», - підкреслив він.

Після урочистих заходів Шмигаль разом з головою Державної прикордонної служби Сергієм Дейнеком та керівництвом академії поклали квіти до Стели загиблим українським прикордонникам.