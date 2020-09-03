Міграційна служба призупиняє прийом громадян

У апараті ДМСУ та всіх її територіальних органах та підрозділах з 4 вересня тимчасово припиняється проведення особистого прийому громадян.

Про це повідомляє пресслужба ДМС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«З метою запобігання можливого поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з 04.09.2020 тимчасово припиняється проведення особистого прийому громадян, передбаченого Законом України «Про звернення громадян» в апараті Державної міграційної служби України та всіх її територіальних органах та підрозділах, а також в приймальні громадян за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 9», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що до ДМС можна звернутися дистанційно: за допомогою сервісу «Приймальня електронних звернень громадян»; звернувшись у коментарях під дописами на сторінці ДМС у Фейсбуці; зателефонувавши на телефонну лінію ДМС за номером телефону (044) 279-98-99 або на «гарячі лінії» обласних управлінь ДМС – всі актуальні контакти вказано на офіційному сайті.

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 2 вересня, зареєстрували 2 430 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.