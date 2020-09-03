На Банкову прийшли люди у вовчих масках: вимагають ліквідувати ОАСК

Громадські активісти влаштували під Офісом Президента акцію "Та послухай ті плівки" з вимогою до Президента Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва, судді якого фігурують у кримінальній справі Національного антикорупційного бюро.

Як передає Укрінформ, акцію проводять представники "Центру протидії корупції", "Автомайдану" і Фундації DEJURE.

Активісти тримали плакати з написами: "Навіть інтроверти їх слухали","Тобі 42 роки. Ти ж не вовк какой-то", а також фотографії суддів ОАСК.

Під Офісом Президента вимагають ліквідувати ОАСК/ Фото: Юлія Овсяннікова

У ході акції прозвучали уривки записів з кабінету голови ОАСК Павла Вовка, які є предметом розслідування детективів НАБУ.

"Минуло уже два місяці, як НАБУ повідомило про підозру семи суддям Окружного адмінсуду Києва. Їх підозрюють у намаганні захопити державну владу, створенні злочинної організації, перешкоджанні роботи органів судової влади. Це масштабні корупційні злочини, за які їм світить тюремний вирок, але президент Зеленський мовчить і ніяк не коментує цю суддівську шайку. Тому ми сьогодні прийшли, щоб увімкнути йому ці плівки. До чого тут Президент Зеленський? У його владі ліквідувати цей суд, тому що він немає нічого спільного з судом. Це злочинна організація і їх треба якнайшвидше розігнати. Єдиний, хто це може зробити, це Президент, тому що він може ініціювати ліквідацію цього суду, але він це не робить", - зазначила у своєму виступі представниця ЦПК Галина Чижик.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва і Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістку на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п'ятьом суддям суду.

Цього ж дня Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук суддів ОАСК Павла Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрибніченка, Олексія Огурцова, а також членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Остапця і Миколу Сіроша.

12 серпня у САП поінформували, що повторно направили в ОАСК підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс Генпрокурора.

15 серпня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.

1 вересня Вища рада правосуддя повернула без розгляду генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення від правосуддя голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, судді ОАСК Володимира Келеберди, а також не погодилась на тимчасове відсторонення суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка.