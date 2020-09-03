Україна має понад чотири тисячі апаратів ШВЛ - Степанов

Лікарні на сьогоднішній день повністю забезпечені апаратами штучної вентиляції легень.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 3 вересня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми продовжуємо нарощувати систему щодо додаткового обладнання. Апаратів ШВЛ, яких на сьогоднішній день більше чотирьох тисяч, у використанні знаходиться 227. Ці цифри чітко дають розуміння, що нам цього достатньо. І на сьогоднішній день ми повністю забезпечені апаратами ШВЛ", - сказав Степанов.

Він зазначив, що наразі близько 33-34 відсотків ліжок для хворих на коронавірус підведені до кисню. За його словами, МОЗ поставило завдання обласним державним адміністраціям щодо збільшення таких ліжок майже до 80% .

Міністр додав, що на початок вересня заклади охорони здоров'я повністю забезпечені засобами індивідуального захисту. "У них зараз перебуває порядка півтора мільйона костюмів біологічного захисту або халатів. Вони забезпечені масками, респіраторами в середньому від півтора до трьох місяців", - сказав він.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 430 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.