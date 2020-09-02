Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №3055 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства".

Про це у Фейсбуці повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу», голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов, передає Укрінформ.

"У січні 2020 року було створено Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх. Сьогодні ми зробили ще один важливий крок для захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства — комітет підтримав проєкт закону №3055, який приведе українське законодавство у відповідність до Ланцаротської конвенції. Мова йде про цілий ряд статей, в тому числі й уточнення покарання за дитячу порнографію", - зазначив він.

Депутат наголосив, що нині Україна входить до топп'ятірки країн, де виробляють дитячу порнографію.

"Нелюди, які експлуатують дітей з цією метою, дуже часто уникають відповідальності тільки тому, що правоохоронці не можуть кваліфікувати злочин. Завдяки внесеним змінам до законів України, злочинці будуть покарані не лише за статевий акт з неповнолітнім, але й за вчинення різних дій сексуального характеру та проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітнього", - додав Бакумов.

Народний депутат висловив очікування, що відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалить за основу.

Текст законопроєкту оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Також Бакумов повідомив, що комітет одноголосно рекомендував парламенту у першому читанні підтримати за основу законопроєкт №3633. Цей документ передбачає посилення кримінальної відповідальності за злочини проти журналістів та членів їх сімей.