Разумков у День знань нагадав, що парламент працює задля дітей

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав українців із Днем знань і наголосив, що народні депутати працюють задля дітей.

Про це спікер сказав після відкриття четвертої сесії парламенту 1 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні ми розпочали нашу роботу о 12 годині, тому що сьогодні, як і кожного року, це визначний день для кожної родини... Це День знань. Саме сьогодні наші діти пішли до школи. І я хотів би вам усім нагадати, що все, що ми робимо в цій залі, ми робимо задля дітей, дітей України”, - сказав Разумков і закликав депутатів керуватися цим у своїй роботі.

Сьогодні Дмитро Разумков відвідав відкриття реконструйованого Софіївсько-Борщагівського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів".

Разумков відвідав відкриття реконструйованої школи в Київській області / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

Як повідомлялося, 1 вересня в Україні розпочався новий навчальний рік.