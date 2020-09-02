Музеї у вишах: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти" (№2588).

Відповідне рішення підтримали 326 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон закріплює статус музеїв вищих навчальних закладів, захищає права їхніх працівників та створює умови для належного захисту музейних колекцій і розвитку музейної справи. Документ також уніфіковує термінології у законах "Про вищу освіту" та "Про музеї та музейну справу".

Закон включає музеї до переліку структурних підрозділів закладів вищої освіти; додає до переліку основних посад науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти посади "директор музею" та "науковий працівник музею". Документ також замінює застарілий термін "вищий навчальний заклад" на термін "заклад вищої освіти".

Документ надає право особам, які навчаються у закладах вищої освіти, на безоплатне користування музеєм цього закладу.