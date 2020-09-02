Музеї у вишах: Рада ухвалила закон

Музеї у вишах: Рада ухвалила закон

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти" (№2588).

Відповідне рішення підтримали 326 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон закріплює статус музеїв вищих навчальних закладів, захищає права їхніх працівників та створює умови для належного захисту музейних колекцій і розвитку музейної справи. Документ також уніфіковує термінології у законах "Про вищу освіту" та "Про музеї та музейну справу".

Закон включає музеї до переліку структурних підрозділів закладів вищої освіти; додає до переліку основних посад науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти посади "директор музею" та "науковий працівник музею". Документ також замінює застарілий термін "вищий навчальний заклад" на термін "заклад вищої освіти".

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Документ надає право особам, які навчаються у закладах вищої освіти, на безоплатне користування музеєм цього закладу.

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