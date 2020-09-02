В українській армії на COVID-19 хворіють 607 осіб

Станом на ранок 2 вересня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 607 осіб. За останню добу виявили 32 нові випадки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 02 вересня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють - 607 осіб.

Всього за час пандемії одужали – 1159 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебувають 565 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 133 особи. За минулу добу зареєстровано 32 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 7 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці, Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Маньківська ЦРЛ – 1 працівник ЗС України та Заставнівська ЦРЛ – 1 працівник ЗС України).

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 25 осіб (Київська область – 9 військовослужбовців, Львівська область – 7 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 2 працівники ЗСУ, Одеська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Закарпатська область – 1 військовослужбовець, Харківська область – 1 військовослужбовець, Вінницька та Тернопільська область – по 1 працівнику ЗСУ).

За інформацією пресслужби, стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, загалом станом на 1 вересня в Збройних силах України на COVID-19 хворіли 647 осіб. За час пандемії одужали 1087 осіб, летальних випадків зареєстровано 6.

Фото: ДПСУ