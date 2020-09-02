Під Радою мітингують “євробляхери”

Під будівлею Верховної Ради у Києві власники автомобілів на єврономерах вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на акцію зібрались кілька десятків автомобілістів.

Власники автомобілів на єврономерах почали збиратися о 6-й ранку і розташувалися біля всіх входів до будівлі парламенту для того, щоб передати свої вимоги народним депутатам.

Основною вимогою учасників акції є ухвалення парламентом законопроєкту щодо виключення легкових авто з переліку підакцизних товарів та скасування норми про справляння з їх реалізації акцизного податку. Також законопроєкт №3704 спрощує митні процедури оформлення та реєстрації автомобілів на іноземних номерах.

Учасники акції вимагають від парламентаріїв: зібрати Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, проголосувати за законопроєкт №3704 на комітеті, поставити законопроєкт №3704 на голосування Верховної Ради, ухвалити законопроєкт №3704 та передати на підпис Президенту.

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За словами організаторів, метою їх акції є "посилення політичної волі", для того щоб депутати ухвалили цей законопроєкт.

Мітинг під Верховною Радою / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як відомо, законопроєкт №3704 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку" було надано на розгляд Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 23 червня 2020 року.

Згідно з пояснювальної запискою до законопроєкту, документ пропонує внести зміни до Податкового кодексу, за якими виключити з його положень норми щодо віднесення автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, до переліку підакцизних товарів та справляння з операцій їх реалізації акцизного податку.

Також законопроєкт передбачає створення правових передумов для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, раніше ввезених на митну територію України, спрощення митних процедур їх оформлення та реєстрації в Україні.