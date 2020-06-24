Раді пропонують звільнити від акцизного податку ввезені з-за кордону автомобілі

У Верховній Раді зареєстровано три законопроєкти, які пропонують з 1 січня звільнити від сплати акцизного податку автомобілі, ввезені в Україну з-за кордону.

Відповідні законопроєкти №3704, 3705 і 3706 оприлюднено на сайті Верховної Ради.

"Проєкт розроблено з метою комплексного вирішення питання розмитнення транспортних засобів, які ввезені на митну територію України у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, та знаходяться на митній території України без належного розмитнення", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту №3706 "Про внесення змін до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".

Законопроєкт №3704 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку" передбачає внесення змін до Податкового кодексу, за якими пропонується виключити з його положень норми щодо віднесення автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, до переліку підакцизних товарів та справляння з операцій їх реалізації акцизного податку.

Набрання чинності норм закону в цій частині пропонується встановити з 1 січня 2021 року.

Також пропонується звільнити з 1 січня 2021 року від сплати податку на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту транспортних засобів особистого користування – автобусів, легкових авто, вантажівок до 3,5 тонн та причепів до них згідно з УКТ ЗЕД, у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни (з числа учасників АТО та заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України та яким надано відповідний статус), нагородженими державними нагородами України. Це стосується ввезення лише одного транспортного засобу.

При цьому податкові преференції не поширюються на транспортні засобами, якщо митні платежі становлять суму понад 43 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на відповідний рік (тобто близько 200 тис. грн. станом на 2020 рік), а також на транспортні засоби походженням з країни-агресора.

Пропонується звільнити до 31 грудня 2020 року (включно) від сплати акцизного податку операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту транспортних засобів особистого користування - автобусів, легкових авто, вантажівок до 3,5 тонн та причепів до них згідно з УКТ ЗЕД, у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни (з числа учасників антитерористичної операції та заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України та яким надано відповідний статус).

При цьому для всіх категорій осіб, яких пропонується звільнити при ввезенні на митну територію України транспортних засобів від сплати акцизного податку, встановлюються однакові застереження, а саме – ці податкові преференції не поширюються на транспортні засоби, вироблені до 1 січня 1995 року (тобто відповідають стандарту Євро-2), їх вартість є понад 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2020 року (тобто понад 944,6 тис. грн станом на 2020 рік), а також ці транспортні засоби не мають походження з країни, визнаною державою-окупантом (агресором) відповідно до закону.

Також на цей час (до 31 грудня 2020 року) при митному оформленні з метою вільного обігу та першій державній реєстрацію в Україні не будуть застосовуватися вимоги щодо їх відповідності екологічним стандартам (на сьогодні діє Євро-5). Тобто ввозити будуть за стандартом Євро-2. На вживані легкові автомобілі на сьогодні діє Євро-2, на нові - Євро-5. В ЄС Євро-2 діє з 1995 року. Це стосується ввезення лише одного транспортного засобу.

Передбачено внесення змін до Податкового кодексу щодо тимчасового, до 31 грудня 2020 року, звільнення від сплати акцизного податку операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту транспортних засобів особистого користування, що були у використанні, та ввезені на митну територію України до 01 травня 2020 року у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту і не були оформлені для вільного обігу, у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію. При цьому, встановлюється застереження, а саме – ці податкові преференції не поширюються на транспортні засоби вироблені до 1 січня 1995 року (тобто відповідають стандарту Євро-2), а також ці транспортні засоби не мають походження з країни, визнаною державою-окупантом (агресором) відповідно до закону.

Також на час проведення процедур розмитнення шляхом внесення змін до статті 3-2 закону «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» вантажівки загальною масою до 3,5 тонн при митному оформленні з метою вільного обігу та першій державній реєстрацію в Україні дозволять ввозити за стандартом Євро-2.