Попит на вживані легкові авто у травні зріс на 28%

В Україні впродовж травня цього року було зареєстровано 30,6 тисяч вживаних легкових автомобілів, що на 28% більше, ніж у травні 2019 року.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Після відновлення повноцінної роботи сервісних центрів, в Україні відновилися реєстрації вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. У травні понад 30,6 тис. таких автомобілів отримали українські реєстраційні номери. У порівнянні з травнем 2019 року реєстрації імпортованого легкового секонд-хенду зросли на 28 відсотків і перевищили реєстрації нових машин в 5,2 раза", - йдеться у повідомленні.

В асоціації зазначають, що найчастіше минулого місяця в Україні реєстрували вживані авто з бензиновими двигунами, частка яких у загальном обсязі продажів склала 64%. Частка вживаних авто з дизельними двигунами становила 21%, авто з газово-балонним обладнанням - 10%, електромобілів та гібридів - 5%.

Найпопулярнішою маркою у травні стала Volkswagen Passat. За місяць 1457 вживаних авто цієї марки було зареєстровано в Україні.

На другому місці за популярністю у травні опинилась марка Nissan Rogue, 1225 вживаних авто якої було зареєстровано в Україні.

Третє місце посіла марка Ford Focus, 1202 одиниць авто цієї марки було придбано у травні.

На четвертому та п'ятому місцях опинились марки Volkswagen Jetta (1132 авто придбано у травні) та Renault Megane (1062 авто придбано у травні).

"Всього за п’ять місяців з початку року українську прописку отримали 110,2 тис. од. легкових авто, що були в експлуатації, проти 29,8 тис. од. нових", - додають в Укравтопромі.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було зареєстровано 408,1 тис. вживаних легкових автомобілів, що в 3,5 раза більше, ніж роком раніше.