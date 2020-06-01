Ринок нових легкових автомобілів в Україні цьогоріч скоротився на 7%

В Україні з січня по травень 2020 року було зареєстровано 30 тис. одиниць нових легкових автомобілів, що на 7% менше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Всього за п’ять місяців 2020 року свої перші реєстраційні номери отримали майже 30 тис. легкових автомобілів, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом травня в Україні було придбано і зареєструвано близько 6 тис. нових машин, що на 15% менше, ніж у травні 2019 року.

Найпопулярнішою маркою авто у травні стала Toyota. За місяць в Україні було зареєстровано 1026 авто цієї марки, що на 17% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Друге місце посіла марка Renault - 851 зареєстроване авто в травні. Це на 12% менше, ніж у травні 2019 року.

На третьому місці за підсумками травня опинилась марка KIA. 671 авто цієї марки було зареєстровано минулого місяця, що на 51% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було зареєстровано майже 88,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 8% більше за показник 2018 року (81,8 тис).