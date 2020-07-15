Уряд підтримав зміни у реєстрації конфіскованих транспортних засобів

Кабінет міністрів підтримав проєкт постанови «Про внесення змін до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, цей проєкт постанови має на меті вдосконалення порядку здійснення відомчої реєстрації конфіскованих транспортних засобів, забезпечення підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту транспортними засобами.

Наголошується, що наразі забезпеченість підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами становить 80% та складає 7900 одиниць, з яких підлягає списанню та відповідній заміні 4573 одиниці.

Уточнюється, що у зв’язку з обмеженим фінансуванням заходів з оновлення парку легкових спеціалізованих авто одним з шляхів вирішення ситуації, що склалася, є врегулювання питання щодо здійснення відомчої реєстрації конфіскованих транспортних засобів, і цей проєкт постанови визначає порядок відомчої реєстрації таких транспортних засобів.

У тексті проєкту постанови зазначається, що відомча реєстрація конфіскованих транспортних засобів проводиться за наявності рішення суду про конфіскацію у власність держави із зазначенням марки, моделі, ідентифікаційних номерів складових частин таких засобів, а також реєстраційних документів, зокрема, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або технічного паспорта (у разі їх наявності).

До реєстраційних документів додаються договір купівлі-продажу, інший документ, що встановлює прав власності, або рішення Кабміну чи комісії, утвореної відповідно до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабміну від 11 липня 2002 року №985 про передачу цих транспортних засобів.

Відомча реєстрація таких транспортних засобів, ввезених на митну територію України без сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством під час імпорту таких засобів, проводиться за умови подання документів про внесення таких обов’язкових платежів, крім безоплатно переданих конфіскованих транспортних засобів та транспортних засобів, які згідно з податковим законодавством звільнені від їх сплати, із внесенням відповідного запису до технічного талону транспортного засобу.