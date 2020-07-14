Агресивних "євробляхерів" вивели з пункту пропуску у кайданках

У пункті пропуску на кордоні з Угорщиною у Закарпатській області затримали двох агресивних порушників.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Учора у пункті пропуску «Лужанка», що на кордоні з Угорщиною у Закарпатській області, затримали двох агресивних порушників. Чоловіки в’їжджали в Україну автомобілем іноземної реєстрації, яким на лафеті везли ще одне авто”, - йдеться у повідомленні.

Як додали у ДПСУ, під час проходження митного контролю у мандрівників через нестачу необхідних документів виникли проблеми із ввезенням «євроблях» на територію України. Своє незадоволення вони почали демонструвати агресивною поведінкою – вийшли з автівок й почали галасливу сварку. Після неодноразових законних вимог прикордонників утриматись від порушення режиму в пункті пропуску, чоловіки продовжували нецензурно лаятись та погрожували співробітникам Держприкордонслужби.

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Відтак прикордонники застосували заходи фізичного впливу та затримали зухвальців.

На затриманих оформили документи про адміністративні правопорушення за злісну непокору прикордонникам (ст. 185-10 КУпАП) та порушення режиму в пункті пропуску (ст. 202 КУпАП). Міру відповідальності затриманих визначить суд.

Фото: ДПСУ