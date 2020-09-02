Медзаклади від початку дії Програми медгарантій отримали ₴38 мільярдів виплат – НСЗУ

Від початку дії Програми медичних гарантій медзаклади отримали ₴38 мільярдів виплат від Національної служби здоров'я України.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє Національна служба здоров'я.

"На сьогодні НСЗУ має укладені договори з понад 3000 надавачів медичних послуг населенню. З них: 1643 медзаклади «первинки», з яких 198 приватних та 351 лікарі-ФОП; 25 центрів екстреної допомоги; 1657 медзаклади надають спеціалізовану допомогу, серед них є 58 приватних та 4 лікарі-ФОП. НСЗУ виплатила цим закладам за надання послуг пацієнтам за Програмою медичних гарантій у січні-серпні 38 млрд грн", - повідомили в Нацслужбі здоров'я.

Також, за даними Нацслужби здоров'я, медичні заклади, які надають допомогу хворим з COVID-19 або підозрою на нього, отримали 3,5 млрд грн виплат.

Зараз контракти з НСЗУ на надання такої меддопомги мають 25 центрів екстреної медичної допомоги; 260 закладів, які надають стаціонарну допомогу; 935 закладів, в яких працюють мобільні бригади; 153 заклади, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у квітні, але не входили в перелік лікарень, визначених для госпіталізації, повністю отримали виплати за квітень.

За даними НСЗУ, вже 30 млн 400 тисяч українців уклали декларації з лікарями первинної ланки, понад 225 тисяч пацієнтів отримали медичну допомогу або пройшли обстеження за пріоритетними послугами у квітні-липні, зокрема, лікування гострого мозкового інсульту та гострого інфаркту міокарда, допомога при пологах та у складних неонатальних випадках, інструментальні обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань.

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Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року в Україні вступила в дію Програма медичних гарантій. З 1 квітня розпочалося надання в межах Програми медгарантій медичної допомоги закладами спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.

Щоб скористатися Програмою медгарантій, громадянам треба укласти декларацію з лікарем на первинній ланці, для отримання спеціалізованої медичної допомоги - мати направлення лікаря первинної ланки або лікуючого лікаря. Екстрена медична допомога надається без направлення чи декларації з лікарем.