Кабмін призначив тимчасового голову Нацслужби здоров'я

Кабмін призначив тимчасового голову Нацслужби здоров'я

Укрінформ
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок, 31 серпня, призначив Андрія Віленського т.в.о. голови Національної служби здоров'я.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Телеграм.

"Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Національної служби здоров'я України на Віленського А.Б. (директор департаменту договірної роботи зазначеної Служби)", - написав він.

Іншим рішенням Кабмін визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабміну від 4 грудня 2019 року "Про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Національної служби здоров'я України на Оксану Мовчан."

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Як відомо, Віленський був директором Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ, раніше – головним лікарем мережі клінік «Добробут».

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