В італійському парламенті показали фрагмент фільму про Віталія Марківа

У приміщенні парламенту Італії відбувся показ першої частини документального фільму “The Wrong Place” про нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого за нібито причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Зазначається, що присутні переглянули 35-хвилинний фрагмент фільму. Його автори з'ясували нові факти та спілкувалися зі свідками, які не були залучені до судового процесу в Павії, який минулого літа засудив Марківа до 24 років ув'язнення за сприяння в убивстві італійця Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова на Донбасі у 2014 році.

Стрічка сповнена детальними фаховими поясненнями картографів, балістиків та інших експертів, які спростовують твердження присяжних, що з позиції Марківа на Карачуні можна було розрізнити людські постаті на відстані понад півтора кілометра.

Завершальна частина фільму буде готова пізньої осені. За словами режисера Тінацці, документальну стрічку пропонуватимуть для прокату міжнародним компаніям та для представлення на кінофестивалях.

Учасники презентаційного заходу висловили сподівання, що матеріали фільму сприятимуть неупередженому розгляду справи у суді другої інстанції, що розпочинається у Мілані 29 вересня.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що українське слідство отримало докази невинуватості ув'язненого в Італії Віталія Марківа.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на Батьківщину.

Фото: RFE/RL