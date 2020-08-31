Компенсації за авіатрощу МАУ: посол Ірану просить ЗМІ і владу України контролювати очікування

Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді просить українські ЗМІ і представників влади контролювати очікування широкого загалу щодо обсягів компенсацій у справі про авіакатастрофу літака рейсу PS752.

Про це дипломат заявив в інтерв'ю Укрінформу.

Посол зауважив, що заява голови Центральної страхової компанії Ірану Голамрези Солеймані відносно відмови виплачувати компенсації авіакомпанії МАУ, яка викликала в Україні великий резонанс, насправді стосується внутрішніх організаційних питань, і не відображає точки зору й офіційні позиції Ісламської Республіки Іран.

Водночас Мораді наголосив, що виплата компенсацій, як і інші питання, що стосуються катастрофи, мають відповідні юридичні й міжнародні рамки.

"Ми під час перемовин, а також в інтерв’ю після їх проведення заявляли про готовність виплатити компенсації згідно з нормами міжнародного права та обов’язками Ірану згідно з конвенціями, стороною яких є наша країна. Суть полягає в тому, що ми не приймемо будь-якої формули для виплати компенсацій. Це – важливий момент. Може, завтра якась країна заявить: я хочу максимальний рівень компенсації. На якій підставі вона висуває вимогу відносно максимального обсягу? Згідно з якою формулою слід заплатити? Наша формула чітка й конкретна – міжнародні правила й конвенції, стороною яких ми є", - сказав посол.

Він також звернув увагу на те, що на Іран накладено економічні санкції.

"Ви знаєте, що наша країна знаходиться під максимальним тиском американського режиму, і ми перебуваємо у незвичайних економічних умовах. Тому я звертаюся до українських ЗМІ й шановних представників керівництва України та інших держав з проханням контролювати очікування широкого загалу відносно питання обсягів компенсацій", - зазначив Мораді.

Дипломат також нагадав заяви деяких представників українського керівництва, що отримання компенсацій для них не є пріоритетом.

"Натомість пріоритет мають технічні й юридичні розслідування та результати розслідувань, і після цього вони говоритимуть про компенсації. Для нас це – не проблема, проте слід дати відповідь на вимоги родичів жертв катастрофи. Але в будь-якому разі питання компенсацій обговорюватиметься під час другого туру перемовин", - запевнив Мораді.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

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18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752.

31 липня в Офісі генпрокурора поінформували, що наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи рейсу Тегеран-Київ, заплановано на жовтень.

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