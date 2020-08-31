Іранські слідчі у справі про збиття літака МАУ допитали десятки військових – посол

Слідчі Військової прокуратури Ірану на польовому етапі розслідування обставин авіакатастрофи літака МАУ поблизу Тегерана допитали десятки військовослужбовців усіх категорій - від оператора і до посадовців вищих рівнів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді у відповідь на запитання, чи є серед заарештованих осіб представники вищого командування іранської армії.

Дипломат зазначив, що у цій справі, в першу чергу, проходять військові, отже згідно з Конституцією Ісламської Республіки Іран, саме військовий трибунал, а не звичайний цивільний суд, є відповідальним за її розслідування.

Посол пояснив, що предметом уваги військового прокурора та суду є кілька важливих принципів, зокрема необхідність ретельного розслідування та уваги до всіх можливих гіпотез.

"Інший важливий момент – це те, що в Ірані, як і в багатьох інших країнах, судова влада є незалежною, і уряд не може нав’язувати судовій владі й суду свої думки, погляди й судження. Ще одним принципом, на який слід звернути увагу, є те, що наші військові таємниці не є предметом переговорів та не можуть розголошуватися. Тому, у відповідь на Ваше питання я не можу назвати їхніх імен (заарештованих. - Ред.), оскільки, з точки зору закону, не маю на це права... Були затримані 6 осіб, троє з яких першого ж дня були заарештовані, а інші троє людей були відпущені під заставу. Проте в процесі широкого розслідування, здійсненого на його польовому етапі, слідчими були викликані та допитані десятки представників усіх категорій військовослужбовців – від оператора і до посадовців вищих рівнів", - сказав Мораді.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752.

31 липня в Офісі генпрокурора поінформували, що наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи рейсу Тегеран-Київ, заплановано на жовтень.

Повну версію інтерв'ю незабаром буде оприлюднено на сайті Укрінформу.

Фото: АА