За добу коронавірус виявили у 95 медиків і 118 дітей — Степанов

В Україні за минулу добу на коронавірусну хворобу захворіли 95 медиків і 118 дітей.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в неділю, 30 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За минулу добу в Україні захворіло 2 096 осіб. З них 118 дітей, а також 95 медичних працівників. Було госпіталізовано 357 людей, зафіксовано 35 летальних випадків”, - розповів Степанов.

За його словами, за минулу добу в Україні одужало 596 пацієнтів.

Міністр уточнив, що за весь час пандемії в Україні захворіли 119 0 74 людини, із яких 7 861 дитина та 11 179 медичних працівників.

Він додав, що загалом одужали 56 734 людини, а летальних випадків - 2 527.

Також Степанов зазначив, що за попередню добу в Україні було проведено 27 401 тестування, із яких 19 459 досліджень методом ПЛР, а також 7942 дослідження методом ІФА.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 096 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 119 074.

Найбільше хворих виявлено у Харківській області (198), Львівській (188), Одеській (173), Івано-Франківській (171), Тернопільській (160), Чернівецькій (148), м. Києві (109) та Хмельницькій області (105).

Напередодні за добу в Україні зареєстрували 2 481 випадок зараження коронавірусом.