Діти можуть залишатися безсимптомними носіями COVID-19 декілька тижнів

Коронавірус SARS-CoV-2 може кілька тижнів залишатися в організмі інфікованої дитини, навіть якщо вона є безсимптомним носієм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW з посиланням на дослідження фахівців дитячої лікарні у Вашингтоні.

Автори дослідження проаналізували дані 91 інфікованої дитини з 22 лікарень у Південній Кореї.

Приблизно у 22% з них жодних симптомів не було виявлено впродовж усього захворювання. 20% були безсимптомними носіями лише спочатку, а потім демонстрували ознаки хвороби. А у більшості (58%) симптоми проявилися від самого початку.

При цьому наголошується, що у п'ятої частини безсимптомних носіїв і майже у половини інфікованих з симптомами вірус був присутній в організмі навіть через три тижні після моменту зараження.

"Як і раніше невідомо, чи поширюють діти, у яких відсутні симптоми, більше, менше або таку саму кількість вірусу, як і люди з симптомами", - вказують автори дослідження, визнаючи, що науці ще багато невідомо про роль дітей і молоді в поширенні коронавірусу.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі виявлено 25 млн 126,7 тис. випадків COVID-19, у тому числі понад 845 тис. летальних, одужали 17 млн ​​444 тис. осіб.