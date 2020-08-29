За останні два тижні кількість хворих дітей із COVID-19 на Буковині зросла утричі

За останні два тижні у Чернівецькій області різко зросла кількість дітей, які інфікувалися COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

"За останні два тижні кількість хворих на коронавірус дітей зросла утричі, причому 70% від усіх неповнолітніх, хто занедужав, – це діти старшого шкільного віку", - розповів під час пресконференції щодо підготовки до нового навчального року завідувач відділу, лікар-епідеміолог ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України" Юрій Падурару.

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За його словами, під час епідеміологічного нагляду, який планують проводити у новому навчальному році, особливу увагу та акцент робитимуть на захворюваність дітей саме цієї вікової групи.

"Мусимо реагувати на кожен випадок зараження серед школярів, персоналу та батьків. Дуже важливо встановити близькі контакти, провести лабораторні дослідження і таким чином впливати на розвиток епідемічного процесу в школах, не допустити масових спалахів хвороби, які можуть бути в цей період", – пояснив епідеміолог.

Як зазначив начальник відділу Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області В’ячеслав Чернявський, щодо готовності роботи в умовах карантину наразі перевірено уже 85% шкіл області. Обстежують фахівці та дитсадки. Найперше звертають увагу, чи забезпечено у закладах соціальну дистанцію, яка дозволить менше контактувати дітям, батькам та працівникам.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 серпня лабораторно підтверджено 114 497 випадків COVID-19, з них за добу – 2 438.

У Чернівецькій області зафіксували 9855 випадків інфікування COVID-19. З них 6092 пацієнтів одужали, 273 людини померли.