В окупованому Криму за добу виявили 99 випадків коронавірусу

У Криму і Севастополі нове зростання випадків коронавірусної інфекції - за останню добу там зафіксовано 99 заражень COVID-19.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

«За останню добу в Криму і Севастополі, за інформацією окупаційної влади, зареєстровано 99 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 15 випадків у Севастополі та 84 в решті Криму», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними «МОЗ» Криму від захворювання за добу померло двоє людей.

Всього з початку пандемії в Криму і Севастополі зареєстровано 2 759 випадків захворювання на нову коронавірусну інфекцію, померло 65 осіб.

У КПГ нагадали, що в Криму п'ятий тиждень спостерігається різке зростання інфікувань COVID-19. Тривале збільшення захворюваності на коронавірус правозахисники пов'язують з проведенням масових заходів у Криму, а також з регулярним прибуттям туристів з регіонів РФ, включаючи Москву і Санкт-Петербург, неблагополучних за COVID-19.

Читайте також: Київ підготував додаткові лікарні для прийому хворих на коронавірус

На думку експертів Кримської правозахисної групи, офіційна публічна статистика захворюваності на коронавірус на півострові занижена, оскільки не відображає даних про інфікованих у рядах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією.