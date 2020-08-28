Київ підготував додаткові лікарні для прийому хворих на коронавірус

Київ підготував додаткові лікарні для прийому хворих на коронавірус

Укрінформ
Столична влада підготувала додаткові госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Лікарні першої хвилі практично працюють в режимі інфекційних госпіталів. Ми підготували і додали госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус - це міські лікарні №5, 17, 6 та 8", - сказав Кличко.

Він зазначив, що у цих лікарнях є всі необхідні медикаменти, обладнання та засоби захисту для медиків.

Кличко додав, що сьогодні столиці поки вистачає медичного персоналу.

"Сьогодні медичну допомогу хворим на COVID в столиці надають 75 лікарів-інфекціоністів та 510 лікарів інших спеціальностей. Це ті, хто безпосередньо працює з такими пацієнтами", - наголосив він.

Також для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 задіяні понад 950 спеціалістів середнього медичного персоналу.

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"Якщо станеться інфекційний вибух і кількість людей, що потребують госпіталізації збільшиться в рази, то медична система не впорається з цим. Це показала ситуація і в Італії, в Іспанії, в Сполучених Штатах", - наголосив він.

Мер закликав носити маски, дотримуватися дистанції, користуватися антисептиками і не йти в місця великого скупчення людей.

Як повідомлялося, в Україні станом на 28 серпня лабораторно підтверджено 114 497 випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2438 нових випадків.

На сьогодні в столиці вже 12 719 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 251.

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