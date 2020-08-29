В Укрінформі — онлайн-марафон «Доба пам’яті» до шостої річниці Іловайська

Онлайн-марафон «Доба пам’яті» на честь захисників, що загинули в боях за незалежність та суверенітет України, розпочався в Укрінформі.

Захід транслюється на YouTube-каналі агентства.

"Сьогодні на платформі Укрінформу проходить онлайн марафон "Доба пам'яті". Мета його проведення - це саме згадка і вшанування пам'яті тих, хто віддав найцінніше - життя за українську державу. Це проєкт, коли будуть спогади, розповіді тих, хто безпосередньо брав участь в бойових діях або втратив близьку людину", - розповів ветеран війни Костянтин Вінніченко.

Іловайськ, Луганський аеропорт, Саур-Могила, ДАП, Дебальцеве, Авдіївка стануть основними блоками спогадів та вшанування пам’яті загиблих героїв під час марафону.

У програмі - спогади членів родин загиблих, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, медичних працівників, громадських діячів, українських митців та патріотів України про трагічні часи та героїчну боротьбу українських захисників.

Марафон розпочався з виконання Державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими.

Як повідомлялося, 29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

В Укрінформі стартував онлайн-марафон «Доба пам’яті» до шостої річниці Іловайська / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

Бої за важливий стратегічний об’єкт Донбасу - місто Іловайськ, тривали з середини серпня. Українським військовим майже вдалося оволодіти містом, але втрутилася російська армія.

В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України. На той момент сили ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.

Вже 24-25 серпня батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б» потрапили в оточення ворога.

28 серпня становище наших військових стало критичним. Між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ відбулися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення українських військових за узгодженими маршрутами.

Граючи роль миротворця, президент Росії Володимир Путін 29 серпня запропонував підконтрольним Росії незаконним збройним формуванням відкрити для українських військових гуманітарний коридор, яким би вони могли вийти з оточення. Насправді путінський «зелений коридор» став для наших військових справжньою дорогою смерті, адже тоді загинуло чимало українських військових.

Впродовж цих років тривають дискусії та ведеться слідство щодо цієї трагедії. Дані про втрати різняться й по сьогодні.

Так, за офіційними даними, під час Іловайської операції й подальшого розстрілу в так званому «зеленому коридорі» 366 українських воїнів загинуло, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон.