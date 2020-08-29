Біля Михайлівського Золотоверхого вшановують пам'ять загиблих героїв

Заходи вшанування пам'яті захисників, загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, розпочалися 29 серпня біля Стіни пам’яті на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору.

Як передає кореспондент Укрінформу, заходи розпочалися загальнонаціональною хвилиною мовчання.

Після цього відбулося відкриття артпроєкту "Жива пам’ять", присвяченого загиблим у російсько-українській війні – PLUS 1.

В основі проєкту — експозиція на честь українських військових, які загинули в російсько-українській війні на Донбасі та в Криму у 2014-2018 роках, та їхніх сімей. "Плюс один" означає: ще один українець, ще один боєць, ще один батько, ще один чоловік, ще один співак, ще одна сестра, ще один друг, ще один брат, ще один доброволець, ще одна відповідь російській пропаганді.

Презентація виставки «Плюс1» / Фото: Олег, Давиденко, Укрінформ

Предстоятель Православної церкви України, Блаженніший митрополит Епіфаній провів загальнодержавну поминальну панахиду за загиблими. Затим планується покладання квітів до Стіни пам'яті.

Епіфаній відслужив панахиду біля стіни пам’яті на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

Після завершення меморіального заходу розпочнеться концерт-реквієм за участю муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького, а також тематична програма від учасників бойових дій, авторів-виконавців власних пісень, "Пісні народжені в АТО" та Заслуженого ансамблю пісні і танцю Збройних сил України.

Заходи зі вшанування пам'яті загиблих героїв України / Фото: Олег, Давиденко, Укрінформ

Окрім того, у суботу в Укрінформі розпочнеться онлайн марафон "Доба пам’яті".

Як повідомлялося, вранці Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак узяли участь у заходах вшанування пам'яті захисників України у Меморіальному комплексі Міністерства оборони.

29 серпня — День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

Бої за важливий стратегічний об’єкт Донбасу - місто Іловайськ, тривали з середини серпня. Українським військовим майже вдалося оволодіти містом, але втрутилася російська армія.

В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України. На той момент сили ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.

Вже 24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектору "Б" потрапили в оточення ворога.

28 серпня становище наших військових стало критичним. Між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ відбулися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення українських військових за узгодженими маршрутами.

Граючи роль миротворця, президент Росії Володимир Путін, 29 серпня запропонував підконтрольним Росії незаконним збройним формуванням відкрити для українських військових гуманітарний коридор, яким би вони могли вийти з оточення. Насправді путінський "зелений коридор" став для наших військових справжньою дорогою смерті, адже тоді загинуло чимало українських військових.

Впродовж цих років тривають дискусії та ведеться слідство щодо цієї трагедії. Дані про втрати різняться й по сьогодні. Так, за офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому "зеленому коридорі" 366 українських воїнів загинуло, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон.