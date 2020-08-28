Через обмеження на кордоні вже "завернули" 80 іноземців

У перетині кордону сьогодні відмовлено 80 іноземцям відповідно до рішення уряду щодо обмеження в’їзду на територію України іноземних громадян.

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Відмовили у в’їзді 80 іноземцям через те , що вони не підпадають під винятки, встановлені урядом", - пояснив він.

За словами Демченка, починаючи з 00:00 28 серпня до України змогли потрапити близько тисячі іноземних громадян. Ці іноземці підпадають під виняток і можуть в’ї̈жджати в краї̈ну.

Як повідомлялося, 27 серпня Кабінет Міністрів ухвалив рішення заборонити на місяць в'їзд іноземців в Україну з 00:00 28 серпня 2020 року, передбачивши певні винятки для ряду категорій.