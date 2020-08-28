Сім'ї загиблих під Іловайськом та Дебальцевим військових пікетували посольство РФ у Києві
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Жінки та діти тримали в руках портрети чоловіків та батьків, а також плакати “Путінці, схаменіться! Припиніть робити зло!”. До воріт посольства країни-агресора представники родин загиблих прикріпили старі кросівки зі слідами “крові”, а також пожовклі соняшники - як ті, серед яких гинули українські військові, як нагадування про злочин Російської Федерації.
Акція під Посольством РФ у Києві / Фото: Олена Худякова, Укрінформ
Учасники акції у спілкуванні з журналістами зазначили, що через шість років після Іловайського котла досі не надано належну оцінку діям військового керівництва РФ, а російські генерали, які давали накази на розстріл колони українських військових, досі не засуджені та не оголошені у міжнародних розшук.
За словами організаторки акції, голови "Об’єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО" Наталії Музики, жінки наполягають на тому, аби парламентська фракція "Слуга народу" надала своїх представників до Тимчасової слідчої комісії у Верховній раді та активізувала розслідування подій 2014-2015 років.
"За три роки у справі Іловайська, Дебальцевого так нічого і не зроблено", – наголосила Музика.
Після завершення акції під посольством РФ жінки направились до будівлі Офісу Президента, де вимагали покарання винних у загибелі українських військових і добровольців. Зокрема, матері та дружини закликали Президента Володимира Зеленського зустрітись з ними, а також розсекретити документи щодо подій в Іловайську, Дебальцевому і Слов'янську.
На думку учасників акції, винними у масовій загибелі українських бійців в двох “котлах” на Донбасі є не тільки російські війська та їхні найманці, а й колишнє військове керівництво ЗСУ. Зокрема, лунали прізвища експрезидента Петра Порошенка, ексначальника Генштабу Віктора Муженка та колишнього міністра оборони Валерія Гелетея.
Як наголошували учасники акції, влада повинна назвати прізвища винних у діях, що призвели до оточення і масових розстрілів українських бійців в Іловайську і Дебальцевому.
Як повідомляв Укрінформ, 21 серпня цього року Офіс генерального прокурора України передав до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду докази вчинення Росією воєнних злочинів під Іловайськом Донецької області в серпні 2014 року.
Згідно з висновками експертів та комплексом інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія збройних сил РФ.