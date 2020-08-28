Сім'ї загиблих під Іловайськом та Дебальцевим військових пікетували посольство РФ у Києві

У Києві під посольство Російської Федерації на акцію “Час не лікує” вийшло близько 100 матерів, дружин та дітей українських військових, які загинули внаслідок російської агресії на Донбасі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Жінки та діти тримали в руках портрети чоловіків та батьків, а також плакати “Путінці, схаменіться! Припиніть робити зло!”. До воріт посольства країни-агресора представники родин загиблих прикріпили старі кросівки зі слідами “крові”, а також пожовклі соняшники - як ті, серед яких гинули українські військові, як нагадування про злочин Російської Федерації.

Акція під Посольством РФ у Києві / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Учасники акції у спілкуванні з журналістами зазначили, що через шість років після Іловайського котла досі не надано належну оцінку діям військового керівництва РФ, а російські генерали, які давали накази на розстріл колони українських військових, досі не засуджені та не оголошені у міжнародних розшук.

За словами організаторки акції, голови "Об’єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО" Наталії Музики, жінки наполягають на тому, аби парламентська фракція "Слуга народу" надала своїх представників до Тимчасової слідчої комісії у Верховній раді та активізувала розслідування подій 2014-2015 років.

"За три роки у справі Іловайська, Дебальцевого так нічого і не зроблено", – наголосила Музика.

Після завершення акції під посольством РФ жінки направились до будівлі Офісу Президента, де вимагали покарання винних у загибелі українських військових і добровольців. Зокрема, матері та дружини закликали Президента Володимира Зеленського зустрітись з ними, а також розсекретити документи щодо подій в Іловайську, Дебальцевому і Слов'янську.

На думку учасників акції, винними у масовій загибелі українських бійців в двох “котлах” на Донбасі є не тільки російські війська та їхні найманці, а й колишнє військове керівництво ЗСУ. Зокрема, лунали прізвища експрезидента Петра Порошенка, ексначальника Генштабу Віктора Муженка та колишнього міністра оборони Валерія Гелетея.

Як наголошували учасники акції, влада повинна назвати прізвища винних у діях, що призвели до оточення і масових розстрілів українських бійців в Іловайську і Дебальцевому.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 серпня цього року Офіс генерального прокурора України передав до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду докази вчинення Росією воєнних злочинів під Іловайськом Донецької області в серпні 2014 року.

Згідно з висновками експертів та комплексом інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія збройних сил РФ.