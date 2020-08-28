Жінки в родинах загиблих на Донбасі і ветеранів почуваються незахищеними

Жінки у родинах ветеранів АТО/ООС і загиблих бійців почуваються незахищеними і перебувають у психологічному напруженні.

Такий висновок дослідження «Вивчення потреб жінок з родин ветеранів та загиблих учасників конфлікту на Сході України» оприлюднило ВГО «Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» на пресконференції в Укрінформі.

«Жінки з родин загиблих хоч і мають окремий соціальний статус і перебувають під наглядом соціальних служб, але все одно почуваються дуже незахищеними, навіть покинутими. В сім’ях ветеранів зовсім інша ситуація. Поза суспільною увагою опинилися проблеми жінок з родин колишніх військовослужбовців. Особливо складні випадки в тих родинах, де чоловіки ще не адаптувались до мирного життя і перебувають у стані психологічного стресу», - розповіла Наталка Музика, дружина ветерана та голова правління ВГО «Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО».

Дослідження виявило, що 46% опитаних протягом останніх 12 місяців стикнулися з порушенням їхніх прав у отриманні державних послуг або допомоги для себе чи членів своєї родини, які передбачено особливим статусом члена родини учасника АТО. Особливо це стосується виділення земельної ділянки.

Близько чверті (23%) жінок сказали, що протягом останнього року стикалися з проявами насильства з боку чоловіка або сина - учасників АТО. Зокрема, 20% з них повідомили, що чули лайку та образи на свою адресу, 2% були позбавлені можливості спілкуватися з ким хотіли, а 1% жінок заявили про фізичне насильство щодо них.

Чверть респонденток (25%) зауважили, що після набуття ними статусу члена родини учасника АТО почали відчувати неприязнь та ворожість з боку суспільства.

«Найближче оточення разом з ветераном проходить процес адаптації до мирного життя і на собі відчуває всі негаразди. Матері та дружини допомагають формувати у ветеранів довіру до оточення та мотивують звертатися за допомогою. В той же час ці жінки знаходяться у стані постійного психологічного напруження. Матері та дружини ветеранів зазвичай залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Це особливо стосується такої чутливої теми, як насильство в родинах ветеранів, соціальна ізоляція, відчуття незахищеності», - зазначила Музика.

З огляду на результати дослідження, для дотримання прав та покращення соціального відчуття жінок із родин учасників АТО вкрай важливими є вдосконалення системи надання державних пільг; посилення роботи органів місцевого соціального захисту та доопрацювання соціальних програм на рівні районних адміністрацій тощо.

Дослідження проводилося впродовж червня – серпня 2020 року шляхом телефонного опитування 200 жінок з родин загиблих учасників збройного конфлікту на Сході України, родин ветеранів та військовослужбовців.

Дослідження проводили представники ГО «Київський підрозділ «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» за підтримки уряду Канади в межах проєкту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», що впроваджується організацією "Пакт".

Фото: Павла Багмута