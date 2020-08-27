Страховий поліс і самоізоляція: змінилися правила в'їзду з окупованих Криму і Донбасу

З 29 серпня відновлюється робота КПВВ з окупованим Кримом і для в'їзду на підконтрольну українському уряду територію необхідно мати страховий поліс.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"З 00:00 29 серпня 2020 року відновлюється робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим і м. Севастополя та виїзду з неї. З цього часу КПВВ працюватимуть у звичному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, Кабінет Міністрів на засіданні 26 серпня зупинив дію розпорядження №979-р від 08 серпня 2020 року, яким було обмежено роботу КПВВ на адмінмежі з АР Крим.

Водночас, уряд вніс зміни на час дії карантину, в період з 29 серпня по 28 вересня 2020 року. Згідно зі змінами, іноземці та особи без громадянства, які мають на меті потрапити на підконтрольну Уряду територію України через КПВВ на ТОТ Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя або потрапити до ТОТ України, повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє весь термін перебування на території України (в тому числі, на тимчасово окупованих територіях).

"Поліс повинен бути виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво в Україні чи договірні відносини із українською страховою компанією – партнером", - повідомили у відомстві.

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Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій мають пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливе у разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей та Криму.

Для проходження самоізоляції ті, хто прибувають з ТОТ зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток "Дія". У разі неможливості встановлення такого мобільного додатка особа підлягає обсервації.

Самоізоляцію не повинні проходити діти до 12 років та працівники представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні.