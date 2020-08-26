Україна наполягає на принципі "всіх на всіх" у питанні легалізації польських місць пам'яті - УІНП

Україна готова легалізувати усі облаштовані незаконно польські місця пам’яті на своїй території, якщо Польща зробить аналогічний крок.

На цьому в інтерв’ю Укрінформу наголосив голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович.

"Є багато польських місць в Україні, які було встановлено неналежним чином, невідповідно до закону. Ми готові діяти за принципом “всі на всі”: усі польські місця пам’яті в Україні легалізувати у відповідь на легалізацію всіх українських місць пам’яті в Польщі. Україна також готова допомогти з упорядкуванням усіх польських місць пам’яті в Україні”, - заявив Дробович.

Він підкреслив, що українсько-польські відносини у цій сфері мають бути паритетними.

За словами голови УІНП, є не менше десяти проблемних об'єктів у Польщі. Зокрема, “важливою стратегічною точкою” для України Дробович назвав поховання на горі Монастир - це сплюндроване вандалами у 2015-му та 2020 роках поховання 62 бійців УПА, які загинули в 1945 році у бою з підрозділами НКВС.

“Там відбулися акти вандалізму проти українських поховань, але й досі винних не покарано, а таблицю з іменами не відновлено. Такого не повинно бути, ця ситуація має бути виправлена. Це – сигнал, на який ми очікуємо. З цього мають розпочинатися подальші кроки”,- підкреслив Дробович.

Голова УІНП зазначив, що тема УПА є лише однією з багатьох, якими займається Інститут, але в нинішній ситуації це “принциповий момент, оскільки йдеться про неповагу до людської гідності”.

Як повідомлялося, упродовж 2014-2020 років вандали пошкодили або цілком знищили близько 10 місць пам’яті українців у Польщі (деякі по кілька разів). У жодному з випадків вандалів не виявлено і не затримано, а місця пам’яті (в основному надмогильні пам’ятники бійців УПА) не відновлено, хоча деякі з них і вважалися легальними.