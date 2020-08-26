Україна має разом з Польщею протидіяти російській агресії в інформаційній сфері - Дробович

Протидія інформаційним впливам Росії має бути основним завданням Інститутів національної пам’яті України і Польщі у найближчій перспективі.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович.

“Першочерговим завданням є сучасна спільна робота в гуманітарній сфері щодо подолання історичних міфів і спротиву російській агресії в інформаційній сфері. Це перший пункт порядку денного спільної роботи інститутів національної пам’яті обох країн”, - заявив Дробович.

Голова УІНП зазначив, що під час свого майбутнього візиту до Варшави він хотів би обговорити з польськими партнерами низку важливих питань. Зокрема, йдеться про питання, пов’язані з меморіалізацією складних місць пам’яті, перспективу відновлення форуму істориків двох країн та співпрацю щодо створення спільних якісних і неупереджених освітніх проєктів, які могли б бути цікавими для школярів.

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“Ідеться про створення ігор, відеороликів, мобільних додатків. Як український, так і польський ІНП мають практику створення подібних речей”, - зауважив Дробович.

За його словами, це мають бути ігри, які розвиватимуть критичне мислення на основі історичних матеріалів, щоб дійсність не викривлювалася.

“Має відбуватися відновлення історичної дійсності, історичної правди, боротьба з міфами на прикладах того, як інструментуалізували й оббріхували історичний контент пропагандисти зі сходу, як вони нацьковують український та польський народи одне на одного”, - наголосив голова УІНП.