В Україні на COVID-19 захворіли ще 86 медиків

В Україні за минулу добу коронавірусом заразилися 86 медиків та 127 дітей.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За минулу добу в нас захворіло 1799 осіб. Із них 127 дітей, а також 86 медичних працівників. Було госпіталізовано 279 людей. Зафіксовано 22 летальні випадки. При цьому одужало 289 пацієнтів”, - сказав Степанов.

За його словами, за попередню добу здійснено 13 542 тестування, із них 9350 досліджень методом ПЛР, а також 4192 методом ІФА.

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Глава МОЗ також привітав українців з Днем Незалежності та побажав їм здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 серпня в Україні лабораторно підтверджено 106 757 випадків COVID-19, з них 2293 летальні, 52 524 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1799 нових випадків.