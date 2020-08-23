Церемоніальне підняття Державного прапора України, присвячене Дню Державного Прапора та Дню Незалежності, відбулося на площі Конституції перед Верховною Радою.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в урочистостях беруть участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, керівництво парламенту, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голови парламентських комітетів, народні депутати та члени Кабміну.

"У кожної держави є свої символи. Це те, що допомагало рухатися вперед, символізувало державність. В України теж є свої символи: герб, гімн і Державний Прапор. Саме сьогодні ми святкуємо День Державного Прапора України. Цей прапор завжди нагадував нам, що Україна - мирна держава. Його дві смуги символізували дві головні речі для будь-якого народу: синє мирне небо і родючі землі", - сказав у виступі на церемонії Разумков.

Перед Верховною Радою урочисто підняли Державний Прапор / Фото: Юлія Овсяннікова

За його словами, сьогодні цей прапор став також символом захисту нашої держави. Саме з ним, зазначив Голова Верховної Ради, захищають нині на фронті територіальну цілісність і незалежність України наші військові, саме з ним оберігають наші кордони прикордонники. "І саме це є тим викликом, що стоїть сьогодні перед нашою країно. Але я впевнений, що ми мужньо пройдемо всі виклики, що стоять і ще будуть стояти перед нами, і зможемо зробити все, щоб наш жовто-блакитний прапор знову символізував мир, досягнення, добробут в нашій успішній і процвітаючій державі", - наголосив він.

Читайте також: Зеленський закликає українців вивісити прапори з вікон

Але для цього, за словами Разумкова, свою роботу мають зробити всі, єднаючись навколо однієї цілі - процвітання держави. "Тоді ми зможемо все перемогти і знову святкувати мир на нашій території", - сказав він.

На площі Конституції відбувся показовий виступ підрозділу Національної гвардії України, завершить церемонію урочисте проходження оркестру Нацгвардії.

Упродовж дня до 18 год. гвардійці продовжать церемоніал почесної варти перед Верховною Радою щопівгодинною зміною караулу.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 серпня, в Україні відзначається День Державного Прапора.

Читайте також: На Тернопільщині із тюків соломи виклали велетенський прапор України

Свято встановлено «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України», згідно з указом Президента від 23 серпня 2004 року.

У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Державний прапор – невід’ємний атрибут кожної країни, що уособлює самобутність та спадкоємність її державотворчих традицій. Його еволюція у своєрідний спосіб відбиває багатовікові процеси розвитку, становлення та життєдіяльності державних утворень.