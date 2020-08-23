На полі в селі Тернопільської області виклали із тюків соломи нового врожаю велетенський прапор України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбук приватне аграрне підприємство «Дзвін».

«Над створенням ще небаченого в Україні прапора із рулонних тюків соломи працювали два дні. Один день формували тюки соломи, другий - викладали із них прапор. І замайорів на пожнивному полі синьо-жовтий стяг довжиною 52 метри і висотою майже 5 метрів із 160-ти тюків до Дня Державного Прапора України», - йдеться в повідомленні.

На Тернопільщині із тюків соломи виклали велетенський прапор України /Фото: ПАП «Дзвін»

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 серпня, в Україні відзначається День Державного Прапора.

Свято встановлено «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України», згідно з Указом Президента від 23 серпня 2004 року.