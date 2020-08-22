На День Незалежності правопорядок забезпечуватимуть 4,5 тисячі правоохоронців

Поліціянти готові до забезпечення публічної безпеки під час масових заходів 23 та 24 серпня.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Серія Ярового, інформує МВС.

У відомстві нагадали, що у зв’язку із запланованими святковими заходами з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності 22 серпня підрозділи МВС переходять на посилений варіант несення служби.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, 23 та 24 серпня планується проведення одразу кількох масових заходів, зокрема маршів.

"Починають функціонувати ситуаційні центри. Ми готуємося до забезпечення громадської безпеки та залучаємо до безпекових заходів 4,5 тисячі правоохоронців Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наша позиція – максимальна толерантність та діалог. Водночас – негайне реагування та рішучість при порушенні правопорядку та виникненні різних провокацій", – зазначив Яровий.

Перший заступник міністра внутрішніх справ наголосив на необхідності дотримання заходів безпеки у зв’язку із розповсюдженням COVID-19.

Зі свого боку голова Національної поліції Ігор Клименко уточнив, що під час святкових масових заходів велике навантаження припаде на поліцію діалогу.

"Наша мета - забезпечити мирне та спокійне проведення всіх публічних заходів. І велике навантаження лягає на поліцейських діалогу – аби не допустити провокацій, розхитування ситуації, уникнути конфліктів. Громадяни мають у безпеці провести державні свята", – наголосив Клименко.

Голова Нацполіції повідомив, що під час масових заходів працюватимуть поліцейські намети, де учасники акцій зможуть взяти воду та отримати необхідну допомогу.

Водночас керівник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що особовий склад столичної поліції готовий до виконання завдань із забезпечення правопорядку.

"Вже сьогодні ввечері підсилюємо патрульні наряди у місцях запланованих заходів. До несення служби для профілактики вчинення правопорушень, зокрема кишенькових крадіжок, також будуть залучені оперативні підрозділи", – повідомив Крищенко.

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Під час наради також наголошувалося на необхідності повної координації та взаємодії, постійному обміні інформацією між всіма органами МВС та іншими правоохоронними структурами.

Як повідомлялося, 23 серпня до Дня Державного Прапора України та 24 серпня з нагоди 29-ї річниці Незалежності України у столиці та інших відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.