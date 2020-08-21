У День Незалежності у Києві зміниться рух громадського транспорту

У Києві 24 серпня у центрі обмежать рух усіх видів транспорту, а на вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, рух буде обмежено на: вул. Володимирській (від вул. Льва Толстого до бульв. Тараса Шевченка), бульв. Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі), вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), вул. Богдана Хмельницького (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик), вул. Великій Житомирській (від вул. Володимирської до вул. Михайлівської), вул. Михайлівській, Володимирському узвозі.

З початку руху і до закінчення заходів громадський транспорт курсуватиме:

- Автобуси

№ 24 – від Національного музею історії України в II світовій війні до стадіону Динамо ім. Лобановського;

№ 62 – від Ботанічного саду до стадіону Динамо ім. Лобановського;

№ 114 – на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до бульв. Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

№ 118 – від ст.м. «Чернігівська» до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом, в зворотному напрямку від ст.м. «Політехнічний інститут» до бульв. Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – бульв. Лесі Українки, далі за діючим маршрутом.

- Тролейбуси

№№ 5, 7, 8, 17 – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до вул. Леонтовича;

№ 6 – від Мінського масиву до ст.м. «Лук’янівська»;

№№ 16, 18 – відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

- Маршрутні таксі

№ 189 – від вул. Ірпінська – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – бульв. Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

№ 231 – від вул. Кадетський Гай до бульв. Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

№ 429 – вул. Тулузи до бульв. Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

№ 433 – від вул. Жолудєва до бульв. Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

№ 575 – від вул. Сирецької до бульв. Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича).

Як повідомлялося, До Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України у столиці відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.

Глава Української держави Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 29-ї річниці незалежності України.

День Незалежності України відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою створення держави Україна в її сучасному вигляді.