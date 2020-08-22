До Дня Незалежності прикордонники переходять на посилений варіант несення служби

Підрозділи Державної прикордонної служби у зв’язку з підготовкою та святкуванням Дня Незалежності нестимуть службу в посиленому режимі.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ.

“З 22 по 25 серпня всі підрозділи Держприкордонслужби переходять на посилений варіант несення служби”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні святкування Дня Незалежності Держприкордонслужба вживає додаткові заходи щодо забезпечення високого рівня прикордонної безпеки, зменшення загроз військового, терористичного характеру та за компетенцією продовжує протидіяти поширенню COVID-19.

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Уточнюється, що наразі проводиться постійний моніторинг і взаємодія з правоохоронними органами, органами влади на місцях та медзакладами.

У МВС поінформували, що для посилення прикордонної безпеки та забезпечення правопорядку як в пунктах пропуску, так і поза ними ДПСУ провела спільно скоординований органами та структурами комплекс додаткових заходів для забезпечення постійної готовності резервів.

Окрім того, для забезпечення безпеки на кордоні, ритмічного пропуску осіб через держрубіж, КПВВ на адмінмежі та лінії розмежування було збільшено кількість додаткових нарядів, в тому числі і кінологів зі службовими собаками, які проводять посилену перевірку осіб, котрі прямують як на в'їзд, так і на виїзд з країни.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 12 серпня підписав указ № 318/2020 «Про відзначення 29-ї річниці Незалежності України», доручивши Кабміну розробити та забезпечити реалізацію заходів з відзначення Дня Незалежності України з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19.