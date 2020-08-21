Синоптики розповіли, якою буде погода на День Незалежності

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"22 серпня вночі в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вдень у південно-східних, Дніпропетровській областях та в Криму помірні, місцями значні короткочасні дощі з грозами; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, при грозах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, у південній частині місцями 19-22°; вдень 24-29°, на Закарпатті та Одещині до 32°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 19-24°", - зазначається у повідомленні.

У регіонах, де опадів не очікується, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попередили синоптики.

У Києві 22 серпня вночі можливий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 16-18°, вдень близько 25°. На Київщині вночі місцями короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

23 серпня у західних областях, вдень 24 серпня місцями і у Житомирській, Вінницькій та Київській областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Температура вночі 12-17°, у східних, 23 серпня і у північних та центральних областях 9-14°; вдень 24-29°, на півдні країни до 33°, 24 серпня у західних областях 21-26°.

У Києві і столичному регіоні 23 серпня сухо, вдень 24 серпня можливий невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 23 серпня 9-14°, 24 серпня 12-17°; вдень 24-29°.

25 серпня в західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській та Чернігівській областях місцями короткочасний дощ, гроза, 26 серпня в Україні без опадів. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 24-30°, на півдні країни до 33°, в західних та північних областях 21-27°.

У Києві і Київській області вдень 25 серпня місцями короткочасний дощ, 26 серпня без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

27 та 31 серпня у західних та північних областях можливі короткочасні дощі, грози, в інші останні дні серпня буде сухо. У західних областях вночі очікується 12-17°, вдень 21-27°; на решті території вночі 15-21°, вдень 24-30°, на півдні та південному сході 31-35°.