Понад половина українців не збирається їхати жити за кордон

Понад половина українців не збирається їхати жити за кордон

Опитування
Укрінформ
Більш як половина опитаних українців не мають наміру виїжджати за кордон і збираються жити та працювати в Україні.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати загальнонаціонального опитування “Україні – 29. Де ми зараз та куди прямуємо?”, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, що були оприлюднені під час пресконференції 21 серпня у Києві.

"Більше половини опитаних не задумувалися над тим, щоб виїхати з України, та збираються жити і працювати в Україні (51,2%). Однак значна частина респондентів усе ж роздумувала чи роздумує про можливість виїзду. Основні причини: закордоном можна заробляти більше грошей (22%), в Україні надто нестабільна політична ситуація (12,6%), а також не влаштовують умови життя в Україні (12,6%)", - йдеться в дослідженні.

Читайте також: За незалежність проголосували б зараз 84,4% українців

Водночас 41,5% респондентів відповіли, що хотіли би будувати своє життя в Україні (28,4% обрали варіант "Скоріше, так"), а 6,9% дали негативну відповідь. Решта (11%) не визначилися.

Водночас більшість опитаних (40,8%) вважають, що умови життя наступного покоління українців у наступні 25-30 років поліпшаться. Понад 16% при цьому переконані, що вони погіршаться, і 25,4% - що умови життя залишаться більш-менш такими ж, як є зараз.

Читайте також: До Ради зараз пройшли б чотири партії

Дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Експерти опитали 2018 респондентів віком від 18-ти років методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-