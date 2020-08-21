Понад половина українців не збирається їхати жити за кордон

Більш як половина опитаних українців не мають наміру виїжджати за кордон і збираються жити та працювати в Україні.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати загальнонаціонального опитування “Україні – 29. Де ми зараз та куди прямуємо?”, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, що були оприлюднені під час пресконференції 21 серпня у Києві.

"Більше половини опитаних не задумувалися над тим, щоб виїхати з України, та збираються жити і працювати в Україні (51,2%). Однак значна частина респондентів усе ж роздумувала чи роздумує про можливість виїзду. Основні причини: закордоном можна заробляти більше грошей (22%), в Україні надто нестабільна політична ситуація (12,6%), а також не влаштовують умови життя в Україні (12,6%)", - йдеться в дослідженні.

Водночас 41,5% респондентів відповіли, що хотіли би будувати своє життя в Україні (28,4% обрали варіант "Скоріше, так"), а 6,9% дали негативну відповідь. Решта (11%) не визначилися.

Водночас більшість опитаних (40,8%) вважають, що умови життя наступного покоління українців у наступні 25-30 років поліпшаться. Понад 16% при цьому переконані, що вони погіршаться, і 25,4% - що умови життя залишаться більш-менш такими ж, як є зараз.

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Дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Експерти опитали 2018 респондентів віком від 18-ти років методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.