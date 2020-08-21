Телеканалу КРТ відмовилися продовжити ліцензію

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 20 серпня розглянула заяву ТОВ "Телестудія "АСТРА-ТБ" (логотип "КРТ"), про продовження строку дії ліцензії на мовлення і ухвалила рішення про відмову.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

“Регулятор має повноваження відмовити ліцензіату у продовженні строку дії ліцензії на мовлення за умови, якщо «протягом строку дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства. Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку, або відповідними судовими рішеннями» (пункт «б» частини сьомої статті 33 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»)”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідно до рішень Національної ради ТОВ «Телестудія «АСТРА-ТБ» було оголошено попередження з огляду на: перешкоджання у проведенні Національною радою перевірки (рішення від 07.12.2005 № 797); порушення умов ліцензії у частині «головні напрямки програмної концепції телерадіоорганізації відповідно до вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (рішення від 04.10.2006 № 766); порушення частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28 та пункту е) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки ліцензіат збільшив ліцензійний показник обсягу телеторгівлі (рішення Національної ради від 18.10.2016 № 2207). З цього приводу регулятор звертався також до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з інформацією про зафіксовані порушення та просив вжити заходів до товариства у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством.

У Національній раді зазначили, що перелічені санкції чинні й не скасовані в судовому порядку.

А також додали, що на засідання регулятора уповноважені представники ТОВ «Телестудія «АСТРА-ТБ» не з’явилися, хоча компанія у належний спосіб була повідомлена про розгляд питання щодо продовження строку дії ліцензії 20 серпня 2020 року.

Національна рада одноголосно підтримала проєкт рішення і відмовила ТОВ «Телестудія «АСТРА-ТБ» у продовженні строку дії ліцензії.

Як повідомляв Укрінформ, Національна рада призначала телеканалу «КРТ» позапланову перевірку 30 липня ц. р. через поширення мови ворожнечі і дискримінації на підставі звернень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і громадської організації «Альянс.Глобал», а також не підтримала проєкт про продовження ліцензії цьому мовникові з наміром повернутися до розгляду питання пізніше.

На засіданні 2 липня Національна рада призначала перевірку телеканалу «КРТ» за показ фрагментів параду в Москві та схвальні до них коментарі. На засіданні 4 червня призначала позапланову виїзну перевірку за трансляцію 9 травня параду Перемоги зі столиці Білорусі. На засіданні 23 квітня призначала позапланову перевірку через трансляцію передач із висловлюваннями, що містять заклики зокрема до порушення конституційного ладу та розпалювання ворожнечі.