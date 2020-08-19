МЗС тримає на контролі ситуацію з українцями у сирійському таборі біженців

МЗС тримає на постійному контролі ситуацію з перебуванням українців у Сирії у таборі біженців «Аль-Хол» та взаємодіє з міжнародними партнерами щодо їх репатріації додому.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на коментар МЗС України.

“МЗС тримає на постійному контролі ситуацію, в якій опинилися наші співгромадяни у Сирії у таборі біженців «Аль-Хол» та не припиняє системної взаємодії з нашими закордонними партнерами щодо їх репатріації додому”, - ідеться в повідомленні.

У МЗС підкреслили, що міністерство завжди дбає про своїх громадян, захист прав та інтересів українців за кордоном є пріоритетним завданням нашого відомства.

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“Докладаємо максимальних зусиль задля забезпечення належних умов перебування наших співвітчизників та сприяємо, у разі необхідності, їх безпечному поверненню на Батьківщину”, - зазначили в МЗС.

Як повідомлялося, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до Президента Володимира Зеленського із закликом сприяти поверненню українців, які, за його інформацією, понад рік очікують евакуації з табору для біженців Аль-Хол у Сирії.